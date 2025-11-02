Supercoppa Italiana, Napoli Milan con Lukaku? Le ultime sulle sue condizioni

Connect with us

Supercoppa Italiana, giocherà Romelu Lukaku in Napoli Milan nelle final four? Conte fa chiarezza sulle sue condizioni

Romelu Lukaku prosegue nel suo percorso di recupero dal brutto infortunio rimediato questa estate durante la preparazione atletica. L’attaccante belga ha fatto rientro a Napoli dove ultimerà il suo recupero, per cui però manca ancora un po’.

Negli ultimi giorni, come data di rientro, si era ipotizzato il 18 dicembre 2025, ossia il giorno della semifinale di Supercoppa Italiana nella quale si sfideranno il Napoli campione d’Italia e il Milan finalista dell’ultima Coppa Italia.

Sulla questione ha fatto chiarezza mister Antonio Conte, che nel post partita di Napoli-Como non ha saputo dare una data precisa sul rientro del giocatore.

LE PAROLE – «Non so quando rientra, bisogna chiederlo ai medici. Sta cercando di assorbire questo infortunio grave, la sua presenza comunque fa sempre bene sia a lui che a noi. Siamo cintenti di averlo rivisto».

