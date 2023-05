Supercoppa italiana 2023/24: qualificate già Inter, Fiorentina e Napoli. Ecco chi sarà la quarta qualificata al nuovo format

Dalla prossima stagione andrà in scena il nuovo format della Supercoppa italiana, ovvero la final four.

Final four in cui sono già qualificate le due finaliste della Coppa Italia, Fiorentina ed Inter, e la vincitrice dello scudetto, il Napoli. Resta da assegnare l’ultimo posto che andrà alla seconda in campionato, quindi una tra Milan e Lazio.