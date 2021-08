Stylsvig; «La terza maglia è in linea con le nostre ambizioni»

Stylsvig, CRO del Milan, ha raccontato le sue sensazioni nel giorno della presentazione della terza maglia dei rossoneri

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, ha parlato nel giorno di presentazione della terza maglia del Diavolo per la prossima stagione:

«Il nuovo Third kit, splendidamente concepito da PUMA, rivoluziona l’estetica di una tradizionale maglia da calcio. Siamo orgogliosi di essere un brand globale moderno e innovativo, per cui questo kit si allinea perfettamente con le nostre ambizioni. Allo stesso tempo, celebra anche la convergenza tra calcio, moda e lifestyle, che abbiamo sempre voluto esplorare con l’obiettivo di posizionare l’AC Milan come uno dei brand più all’avanguardia nel mondo»