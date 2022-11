Streaming pirata, blitz della Polizia: oltre 70 indagati

Operazione Gotha così ha definito la Polizia il blitz contro lo streaming pirata in Italia, diversi gli indagati in tante città

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbero 22 le città coinvolte in questa maxi truffa dello streaming illegale. Un giro d 900 mila utenti per 30 milioni al mese. Associazione per delinquere, pirateria, ricettazione, falsificazione sono soltanto alcuni dei reati contestati in questa operazione. Dazn e Sky si congratulano con la Polizia.