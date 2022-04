Stramaccioni: «Il derby di stasera potrà influenzare la parte finale della volata scudetto». Le parole dell’ex tecnico nerazzurro

Le parole di Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter, sul derby di questa sera ai microfoni di Rai Radio 1. Ecco le sue parole:

«Sicuramente un derby è sempre un derby. In questa stagione, che possiamo definire storica perché Inter e Milan tornano a lottare per Scudetto e Coppa Italia, siamo già al quarto derby e credo che questa partita lasci sempre qualcosa che influenza le gare successive. Indubbiamente il derby vinto dal Milan negli ultimi minuti ha lasciato una scia positiva per i rossoneri. Quello di oggi, che a differenza degli altri avrà un vincitore obbligatoriamente, potrà anche influenzare la parte finale della volata Scudetto».