Pioli: «Ecco cosa dovremmo fare per essere competitivi in più competizioni». Le parole del tecnico rossonero sui rinforzi

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn dei rinforzi che si aspetta per competere in più competizioni. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Dipende sempre dalle aspettative che vogliamo raggiungere: se vogliamo essere competitivi per vincere il campionato e arrivare in semifinale di Champions, è chiaro che la squadra va migliorata. Per fare due competizioni di questo livello, servono giocatori forti: poi se sono giovani sono contento, perché sono delle spugne e sono entusiasti. Se il club vorrà essere competitivo in entrambe le competizioni, chiaramente dovrà fare una rosa competitiva. Era più facile giocare nel Milan dell’anno scorso che in questo: le responsabilità sono di tutti, vi vuole pazienza anche se capisco che non ci sia. Se si punta sui giovani bisogna aspettare: inutile che faccio sempre gli esempi di Leao e Tonali. Credo che il club debba portare la sua idea avanti, è un club virtuoso»