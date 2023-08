Pioli si sbilancia: «E’ difficile parlare di percentuali, ma…». Le parole del tecnico rossonero alla vigilia del match contro il Bologna

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa del debutto in questo nuovo campionato. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«C’è emozione per questo debutto e anche curiosità perché è la prima gara che conta. Le partite che abbiamo fatto ci sono servite tantissimo per capire dove lavorare. Stiamo lavorando per diventare i migliori possibili. Non deve esistere la parola impossibile per noi. Lo faremo di partita in partita. Ora è difficile parlare di percentuali: quello che ho visto in questo mese di preparazione mi è piaciuto. Atteggiamento, volontà e coesione».

