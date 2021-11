Pioli a Milan Tv: «Abbiamo subito mentalmente le due reti, ora reagiamo»

Stefano Pioli ha parlato a Milan Tv nel post-partita della gara persa contro il Sassuolo a San Siro: le sue dichiarazioni

SULLA GARA: «Un buon approccio non è sufficiente se non rimani concentrato durante tutta la gara. Avevamo cominciato bene la gara contro un avversario non facile, poi non abbiamo gestito bene dei palloni e il nostro possesso palla. Abbiamo poi subito il pareggio immediatamente e una rete su calcio d’angolo da un centravanti che si è staccato dietro e non è andato a saltare. Ci sono mancate delle idee e ci siamo affidati a giocate individuali che non sono arrivate».

SULLA CATTIVA GESTIONE DELLA PALLA: «La cattiva gestione della palla è da rimarcarecome errore, specie subito dopo il nostro vantaggio. Stavamo bene in gamba e bisognava gestire bene il momento dopo il loro vantaggio. Spazi ne abbiamo trovati ma non li abbiamo concretizzati. Abbiamo perso qualità in certe giocate, non siamo stati concreti e l’abbiamo pagata».

SUI PROBLEMI DIFENSIVI: «Ne usciremo alla svelta ma difensivamente c’è qualcosa da sistemare. Non siamo abituati a subire così tanto anche se non abbiamo subito così tanto offensivamente dai nostri avversari ma sono stati più gol derivanti da errori individuali, questa è una colpa. Dobbiamo essere più determinati e tornare alla vittoria».

SUL CONTRACCOLPO PER LE RETI AVVERSARIE: «Mentalmente abbiamo subito i gol. Si possono subire i gol ma non dobbiamo subirli mentalmente. Non bisogna perdere le idee e la lucidità che ti può permettere di restare in partita. Non abbiamo mai trovato la giocata vincente ne a livello individuale ne a livello di squadra».