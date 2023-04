Pioli a Milan Tv: «Siamo stati poco lucidi. Le ultime partite…». Le parole del tecnico rossonero dopo il pareggio con il Bologna

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo il pareggio contro il Bologna. Le parole del tecnico rossonero:

PARTITA – «E’ lì lo snodo della partita. Abbiamo fatto bene per cercar di vincere la partita, abbiamo impedito di fare tutto al Bologna. Subire un gol così è stato un grave errore, e dopo non siamo stati lucidi».

PRESTAZIONE – «Soddisfatto per come si sono fatti trovare i ragazzi, se ho fatto questa scelta è perché li vedo tutti i giorni e conosco le loro qualità, ma dovevamo vincere. Tutto andrà sulla partita di Napoli che può determinare un momento importante della nostra stagione»

ERRORI – «A volte avevamo riempito bene l’area ma la palla non era data con il tempo giusto, poi il contrario, soprattutto nel secondo tempo. Sono situazioni che ci stanno penalizzando un po’ troppo e per quanto creiamo e per quanto poco subiamo, le ultime partite le dovevamo vincere»