Pioli svela un retroscena su Cardinale: le sue parole

Intervistato da Milan Tv, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha svelato di aver sentito Gerry Cardinale:

«Si ho sentito Cardinale stamattina e ci ha fatto un grande in bocca al lupo: da una parte ci ha incoraggiato e dall’altra stimolato per far sì che sia una stagione importante. Ci fa piacere la sua vicinanza».

