Pioli lo ammette senza esitazione: «Non pensavamo assolutamente all’Europa League, col Monza avevamo un obiettivo preciso»

Stefano Pioli, nella conferenza stampa post Monza-Milan, ha assicurato che la squadra non stesse pensando all’Europa League

Intervenuto in conferenza stampa dopo Monza-Milan, Stefano Pioli ha assicurato questa cosa:

TESTA ALL’EUROPA LEAGUE – «Assolutamente no, anzi volevamo superare la Juventus e tornare secondi in classifica. L’Europa League non era nella nostra testa. Io ero sicuro che potevamo riprendere la gara nel secondo tempo ma purtroppo l’episodio decisivo in negativo è stata l’espulsione di Jovic».

