Impallomeni sta con Pioli: «Sono contro il suo esonero ma una cosa va detta»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha commentato il momento del Milan: no all’esonero di Pioli

Intervenuto a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha dichiarato:

«E’ il momento peggiore del Milan e il migliore del PSG. Non mi aspettavo una squadra così scarica con l’Udinese. L’esperimento del doppio attaccante fallimentare. Io non voglio Pioli via. Ora si alza l’attenzione, per certe partite la motivazione viene da sola. Devi giocartela. Si è perso l’incanto di inizio stagione».