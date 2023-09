Cuoghi consiglia Leao: deve lavorare su questo aspetto

Stefano Cuogi ha parlato del momento vissuto da Rafael Leao dopo gli errori nella gara tra Milan e Newcastle: le dichiarazioni

A TMW Radio, Stefano Cuoghi ha parlato così dell’esterno del Milan, Rafa Leao:

«Deve lavorare sulla sua testa, deve capire che i grandissimi giocatori sono quelli che fanno la differenza non solo con le giocate ma anche con l’aiuto alla squadra in ogni momento. Lui vive di istanti, ma deve fare di più. E ripeto, qualitativamente è tra i primi 5. Non ci sono più i campioni di prima a livello tecnico, ma lui è lì. Leao, in un certo tipo di giocate, ti dà l’idea che sia super devastante e non sai come fermarlo. In certi momenti sembra che non gliene importi niente. Deve lavorare e può farlo facilmente con allenamenti individuali. Deve capire che l’ultimo gradino per diventare un fuoriclasse è sempre il più ripido e arduo. Può diventare uno dei top-5 al mondo per le qualità che ha. Non è sfortunato, deve imparare ad avere un atteggiamento diverso. Il suo problema è che pensa, sbagliando, che possa diventare un giocatore top»