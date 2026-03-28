Stati Uniti Belgio 2-5, fiammate rossonere: gioia Saelemaekers, buio Pulisic. Il resoconto del match

Stati Uniti Belgio 2-5: bellissima prestazione di Alexis Saelemaekers. Prova opaca per Pulisic. Il resoconto del match

La sosta per le Nazionali regala sentimenti contrastanti in casa Milan dopo l’amichevole di Atlanta tra Stati Uniti e Belgio. Il campo ha sancito un netto 2-5 a favore dei Red Devils, in una gara che ha visto protagonisti tre volti noti del mondo rossonero.

Se l’inizio degli USA era stato promettente con il vantaggio di McKennie, il resto del match si è trasformato in un monologo belga, guidato da un ispiratissimo Alexis Saelemaekers.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Stati Uniti Belgio 2-5: Pulisic fuori fase. Allegri attende il riscatto

L’esterno belga, titolare e in campo per circa un’ora, ha confermato il suo eccellente momento di forma fornendo l’assist per il gol del momentaneo 1-2 firmato da Amadou Onana. Una prestazione solida che contrasta con la serata opaca di Christian Pulisic. Il capitano degli USA, apparso ancora lontano dalla condizione migliore dopo un 2026 finora avaro di bonus in maglia rossonera, è rimasto in ombra per 71 minuti prima di lasciare il posto a Pepi. Solo una panchina iniziale, invece, per De Winter, subentrato al 62′ a risultato già acquisito.

Per Massimiliano Allegri, indicazioni preziose in vista del Napoli: un Saelemaekers galvanizzato dai successi internazionali e un Pulisic da rigenerare psicologicamente per il rush finale scudetto.