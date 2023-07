Staskova: «Questo è sempre stato il mio motto, ora sogno di..»

Staskova ha parlato per la prima volta ai canali ufficiali del club come nuova giocatrice del Milan femminile

«Mi sento molto bene sono molto contenta di essere una giocatrice del Milan e sono entusiasta per l’inizio di questa nuova avventura. Penso di essere cresciuta molto qui in Italia. Sono qui da tre anni, penso mi abbia aiutata a migliorare e fare nuove esperienze in questo campionato. Anche giocare in Spagna mi ha aiutato, ho conosciuto uno stile di gioco diverso e farò del mio meglio per dimostrarlo sul campo. Penso di essere cresciuta molto sotto più punti di vista, sia come mentalità sia come giocatrice, mi sento più sicura in campo, ho anche un tatuaggio che dice: “se ha un sogno inseguilo e non mollare mai” è stato sempre il mio motto da quando ero bambina e lo è tuttora. Non vedo l’ora di incontrare le mie compagne e dimostrare ai tifosi tutto il nostro meglio. Spero che ci qualificheremo in Champions League e di vincere qualche trofeo con il Milan»