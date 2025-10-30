Spalletti è il nuovo allenatore della Juve: il comunicato ufficiale del club bianconero

Spalletti, ex CT dell’Italia, è il nuovo allenatore della Juve: i bianconeri lo hanno ufficializzato oggi con un comunicato

La Juventus ha formalizzato l’ingaggio di Luciano Spalletti come guida tecnica della prima squadra, un colpo di mercato che ha scosso l’ambiente sportivo. Il comunicato della società bianconera ha confermato che il tecnico toscano ha firmato un accordo valido fino al «30 giugno 2026».

Nato a Certaldo, in provincia di Firenze, nel 1959, Spalletti ha intrapreso la sua carriera in panchina circa trent’anni fa, dopo essere stato calciatore di club come lo Spezia e l’Empoli. È proprio nella società toscana che ha iniziato la sua esperienza da allenatore, vincendo una Coppa Italia di Serie C e conquistando poi la Serie A, affermandosi rapidamente come uno degli allenatori «più innovativi del campionato italiano».

Spalletti, dalla consacrazione Alla Nazionale

La vera «consacrazione» arriva con l’Udinese nei primi anni 2000, periodo in cui raggiunge tre qualificazioni europee consecutive e, nella stagione 2004/05, la prima storica qualificazione in Champions League per il club friulano. Questo successo lo porta alla Roma, dove vince due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.

Tra il 2009 e il 2014, Spalletti guida lo Zenit San Pietroburgo, aggiungendo al suo palmarès due campionati, una coppa e una supercoppa di Russia. Rientrato in Italia, siede sulle panchine di Roma e Inter. Un dettaglio degno di nota: nel 2019, l’allenatore fu «vicino al Milan», prima che l’affare non si concretizzasse.

Il suo ultimo trionfo in Italia è lo Scudetto conquistato con il Napoli al termine della stagione 2022/23. Fino allo scorso giugno, è stato poi il commissario tecnico della Nazionale Italiana.

La Juventus accoglie «un profilo di competenza ed esperienza», con l’auspicio di un «buon lavoro» per il mister.