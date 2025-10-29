Connect with us

News

Spalletti, tutto fatto con la Juve: contratti approvati e firma in arrivo. Manca solo l'ufficialità, i dettagli

News

Atalanta Milan, sensazione diffusa in casa rossonera dopo il pareggio di Bergamo: il retroscena

News

Rabiot stupisce Allegri e accelera: il centrocampista ha messo nel mirino quella partita. Novità clamorosa

News

Milan Roma, Allegri tiene aperto il ballottaggio: chi titolare contro i giallorossi a San Siro? Lo scenario

News

Infortunio Leao, esami negativi per il portoghese dopo il problema all'anca: ci sarà contro la Roma? Ultime

News

Spalletti, tutto fatto con la Juve: contratti approvati e firma in arrivo. Manca solo l’ufficialità, i dettagli

Milan news 24

Published

12 minuti ago

on

By

Spalletti

Spalletti, l’ex CT dell’Italia è praticamente il nuovo allenatore della Juve: contratti approvati tra le parti e ufficialità in arrivo

Il casting è finito: la Juventus ha il suo nuovo allenatore. Luciano Spalletti è, di fatto, il successore di Igor Tudor. L’indiscrezione è stata lanciata dall’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha confermato la chiusura positiva di una trattativa lampo. L’accordo verbale è stato raggiunto e la fumata bianca è a un passo.

Mentre la squadra batteva l’Udinese per 3-1 sotto la guida del traghettatore Massimo Brambilla, l’AD Damien Comolli e il DT François Modesto chiudevano l’operazione cruciale.

Spalletti alla Juve, L’ANNUNCIO DI MORETTO

Moretto ha confermato: «Juventus-Spalletti, contratti approvati e firme in arrivo». L’intesa verbale è stata trovata sulla formula contrattuale, che era stata un nodo anche nel 2019 quando Spalletti fu vicino al Milan.

L’accordo è di tipo «a obiettivo»: un contratto di 8 mesi (fino a giugno 2026), con rinnovo automatico (fino al 2028) che scatterà in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Spalletti, che ha rifiutato offerte faraoniche da Arabia e Turchia, ha dato la sua totale apertura, dimostrando di credere fortemente nella sua missione di rilancio e di «non fare una questione di soldi».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.