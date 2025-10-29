Connect with us

News

Spalletti, accordo verbale con la Juve: firma in arrivo, tutti i dettagli dell'intesa tra le parti. Ultime

News

Moviola Atalanta Milan: Doveri promosso ma l'episodio Lookman-Fofana lascia dei dubbi. Il giudizio

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Tare guarda in Serie A: colpo in attacco, c'è da battere la concorrenza di quella squadra. La situazione

News

Gattuso, il tour continua: dopo Atalanta Milan il CT dell'Italia sarà presente questa sera a San Siro per Inter Fiorentina

News

Santiago Gimenez stecca ancora e Allegri corre ai ripari: con la Roma scelte a sorpresa, possono giocare loro due

News

Spalletti, accordo verbale con la Juve: firma in arrivo, tutti i dettagli dell’intesa tra le parti. Ultime

Milan news 24

Published

14 minuti ago

on

By

spalletti

Spalletti, l’ex CT dell’Italia, ha raggiunto un’intesa verbale con la Juve: contratto fino al termine della stagione con opzione per la stagione successiva

La Juventus ha il suo nuovo allenatore: dopo giorni di trattative serrate, la dirigenza ha raggiunto l’intesa con Luciano Spalletti. L’esonero di Igor Tudor è destinato a essere rapidamente archiviato. L’esperto di mercato Matteo Moretto lancia l’ultima indiscrezione: l’accordo verbale per l’approdo del tecnico di Certaldo sulla panchina bianconera è stato raggiunto.

Mentre la squadra gioca stasera contro l’Udinese con il traghettatore Brambilla, la società ha definito la questione cruciale.

Spalletti alla Juve: i dettagli del contratto

L’accordo verbale, come nel 2019 quando Spalletti fu vicino al Milan, è stato trovato sulla base di un contratto “a obiettivo”. L’intesa prevede un contratto fino a fine stagione (giugno 2026) con opzione di rinnovo automatica legata alla qualificazione alla prossima Champions League.

Oggi, mercoledì 29 ottobre, sarà dedicata alla definizione degli ultimi dettagli e alla formalizzazione dell’ingaggio del tecnico e del suo staff (con Domenichini e Sinatti). L’importanza del momento è sottolineata dall’arrivo in Italia della proprietà bianconera (Exor) per “avanzare verso le firme”.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.