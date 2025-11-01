Connect with us

Spalletti a Sky: «In Nazionale non sono riuscito a fare una cosa»

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Spalletti

Spalletti al termine di Cremonese Juventus è tornato a parlare dei problemi avuti da commissario tecnico in Nazionale

Luciano Spalletti, nuovo allenatore della Juventus, ha ottenuto il primo successo questa sera allo Zini contro la Cremonese. Match terminato sul risultato di 1-2 grazie ai gol di Kostic e Cambiaso. Inutile la rete di Vardy che ha riacceso le speranze della squadra di Nicola nei minuti finali della sfida.

L’allenatore toscano, ex commissario tecnico della Nazionale, oltre ad aver mandato un messaggio a Napoli, Roma, Inter e Milan per la lotta Scudetto, è tornato anche sulla sua esperienza in azzurro. Una frase che conferma le difficoltà avute. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport:

RAPPORTO CON I GIOCATORI – «Ho sempre fatto questo, noi che siamo sempre stati su una panchina abbiamo la necessità di questo contatto. Poi c’è da fare le cose fatte bene per dare piacere a tutti. Quello che diventa fondamentale è instaurare dei rapporti con le persone, con i calciatori. Spero che stavolta mi riesca visto che in Nazionale non mi è riuscito».

