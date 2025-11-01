Cremonese Juventus 1 2, buona la prima per Spalletti: il resoconto del match

Connect with us

Cremonese Juventus finisce con una vittoria della squadra di Luciano Spalletti! Il resoconto del match giocato allo Zini

Si è chiuso anche l’ultimo match del sabato di Serie A, il terzo in programma oggi. Allo Stadio Zini di Cremona la sfida tra Cremonese e Juventus è terminata sul risultato di 1-2. Nel primo tempo a siglare il vantaggio bianconero è stato Kostic, nella ripresa ha raddoppiato Cambiaso, è stato poi Vardy ad accorciare le distanze e a spaventare la Vecchia Signora.

Gli altri due incontri Udinese-Atalanta e Napoli-Como sono terminati rispettivamente 1-0 e 0-0. Domani tutti gli occhi sono sulla sfida di San Siro, alle ore 20:45 ci sarà il big match tra Milan e Roma che può pesare nella corsa al vertice.

Con questo risultato la squadra guidata da Luciano Spalletti (prima panchina per lui con la Juventus) sale a quota 18 punti in classifica, agguantando almeno momentaneamente il Milan di Massimiliano Allegri e l’Inter di Cristian Chivu.

