Napoli Como a reti bianche, decisivo Milinkovic: azzurri da soli in vetta in attesa di Milan Roma

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Milinkovic Savic MG9 8890 1

Napoli Como finisce 0-0, la squadra di Antonio Conte salvata al primo tempo da Milinkovic-Savic!

Finisce il secondo match del nono turno di Serie A. La sfida giocata dalle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona ha visto di fronte il Napoli di Antonio Conte e il Como di Cesc Fabregas.

L’incontro è terminato sul risultato di 0-0, decisivo nel corso del primo tempo, il calcio di rigore neutralizzato da Vanja Milinkovic-Savic ad Alvaro Morata, ex rossonero, che non ha un ottimo rapporto con i tiri dagli undici metri.

In questo momento gli azzurri salgono al comando della classifica a quota 22, in attesa di quella che sarà la domenica di campionato. Domani infatti toccherà all’altra capolista, la Roma, che sarà ospite proprio del Milan di Massimiliano Allegri. Il big match è in programma alle ore 20:45, per l’occasione ci sarà uno Stadio San Siro delle grandi occasioni, oltre 70.000 spettatori previsti, circa 3.500 gli ospiti presenti. Per i rossoneri c’è l’opportunità di accorciare sulla vetta in caso di successo, i giallorossi potrebbero invece conquistare il primo posto in solitaria.

