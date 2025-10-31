MN24 – Milan Roma, San Siro risponde presente: previsti oltre 74mila spettatori per il big match coi giallorossi

Milan Roma, San Siro è pronto a rispondere presente in vista della sfida in programma domenica sera: dato da urlo. Ultime

L’attesa per il big match di Serie A tra Milan e Roma è altissima, e lo stadio San Siro si prepara ad accogliere un pubblico da record.

Come appreso dalla redazione di Milannews24, per la gara di domenica sera, «sono previsti oltre 74mila spettatori».

Questo dato conferma la grande risposta del tifo rossonero (e l’interesse dei tifosi giallorossi in trasferta) per le sfide decisive della stagione. Un’affluenza così massiccia non solo garantisce una cornice spettacolare all’incontro, ma rappresenta anche un fattore motivante fondamentale per la squadra di Massimiliano Allegri, che avrà bisogno di tutto il supporto del suo pubblico per superare l’ostacolo Roma in un momento di emergenza infortuni.

I 74mila spettatori previsti faranno di Milan-Roma uno degli eventi sportivi più seguiti del weekend.