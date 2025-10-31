Infortunati Milan, novità importantissima! Rientreranno prima della sosta, semaforo verde dello staff medico. E con la Roma...

Infortunati Milan, importantissima novità su Rabiot e Pulisic: i due calciatori torneranno tra i convocati nella trasferta di Parma prima della sosta

Contro la Roma, nella decima giornata di Serie A, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di due elementi cruciali del centrocampo e dell’attacco: a meno di clamorose sorprese, Christian Pulisic e Adrien Rabiot «non saranno neppure in panchina» per la sfida di San Siro.

Nonostante la loro assenza, le notizie sul fronte recuperi sono positive. Entrambi i giocatori «stanno molto meglio» e le loro condizioni fisiche sono in rapido miglioramento.

Infortunati Milan, obiettivo fissato per Rabiot e Pulisic: convocati a Parma

L’obiettivo fissato per il rientro ufficiale in gruppo è la successiva trasferta. «Tutto porta a credere che Allegri potrà contare su di loro già sabato 8 novembre a Parma».

Questo è un segnale incoraggiante per la squadra rossonera, che ha subito fortemente il peso delle assenze in questo inizio di stagione. La Gazzetta.it sottolinea che la volontà di rientrare è fortissima da parte dei giocatori stessi: «Fosse per loro sarebbero stati con il gruppo già con i giallorossi», a dimostrazione della loro professionalità e del desiderio di aiutare la squadra nel momento del bisogno.

Il recupero dei due centrocampisti/esterni è fondamentale per ridare linfa, qualità e alternative tattiche al gioco di Allegri in vista di un calendario che, anche dopo la sosta, si manterrà impegnativo. La Gazzetta conferma che la loro presenza a Parma permetterebbe al tecnico del Milan di avere finalmente maggiori soluzioni a disposizione.