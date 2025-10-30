Infortunati Milan, Allegri incrocia le dita e spera: contro la Roma possono mancare cinque titolari tra i rossoneri. La situazione caso per caso

Infortunati Milan, Massimiliano Allegri deve fare la conta in vista della sfida di domenica contro la Roma: cinque titolari a rischio

Il Milan rischia seriamente di affrontare la sfida di domenica sera contro la Roma – capolista a pari punti con il Napoli – senza poter contare su cinque giocatori fondamentali. Manuele Baiocchini, intervenuto in diretta su Sky Sport 24, ha fatto il punto della situazione.

Infortunati Milan, le uniche note positive: Jashari ed Estupiñán

Le uniche notizie incoraggianti riguardano due rientri:

Ardon Jashari: «La buona notizia riguarda Jashari, che era fuori da più di due mesi per quella frattura composta al perone». Lo svizzero tornerà «a disposizione contro la Roma e andrà in panchina», tornando a «respirare aria di campo». Nonostante non abbia i 90 minuti nelle gambe, è un «recupero importante, soprattutto per il futuro». Pervis Estupiñán: L’esterno, fermo dall’ultima sosta per la nazionale, «torna a disposizione» e «probabilmente prenderà il posto di Bartesaghi sulla fascia», benché il classe 2005 si sia comportato bene.

I cinque titolari a rischio

Baiocchini conferma che «non arrivano altrettanto buone per gli altri», con tre pezzi da novanta che hanno continuato a svolgere lavoro differenziato e sono tutti in forte dubbio:

Rafael Leão: Persiste il «problema all’anca» .

Persiste il . Santiago Giménez: Continua a sentire «fastidio alla caviglia» .

Continua a sentire . Fikayo Tomori: Sente ancora «dolore al ginocchio nonostante la risonanza abbia dato esito negativo».

Questi tre, assieme a Pulisic e Rabiot – che pur migliorando, sono dati per assenti – portano il Milan a rischiare di avere fuori «cinque giocatori titolari». Allegri «chiaramente se la sarebbe voluta giocare in modo diverso». Pulisic «spera di tornare almeno per la panchina già domenica», mentre Rabiot potrebbe anticipare il rientro prima della sosta per la partita contro il Parma.