Spalletti: «Siamo in corsa per lo scudetto, ridicolo non dirlo»

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa della corsa scudetto quando mancano 7 giornate alla fine del campionato

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina.

«Sarebbe ridicolo adesso se non ammettessimo apertamente che noi, Milan, Inter e Juventus siamo in lotta per lo Scudetto. Ce lo giochiamo in questo finale di campionato indipendentemente dai risultati degli altri campi».

