Spalletti vicino alla panchina della Juve: prima proposta concreta dei bianconeri per il post Tudor. La situazione

Spalletti è il primo nome della Juve per la successione di Igor Tudor, esonerato oggi. Proposta concreta dei bianconeri all’ex CT dell’Italia

La Juventus ha individuato in Luciano Spalletti il candidato principale per la panchina e la trattativa per l’accordo è entrata nel vivo in queste ore. Il club bianconero ha messo sul piatto una proposta contrattuale con una condizione molto chiara e vincolante per il futuro.

L’Offerta della Juventus e la Richiesta di Spalletti

La Juventus ha offerto a Spalletti un contratto iniziale fino a giugno 2026. La clausola più importante riguarda il rinnovo automatico, che si attiverebbe solamente in caso di qualificazione alla Champions League.

La trattativa prosegue e l’intesa sull’accordo resta da raggiungere, specialmente sugli anni legati al rinnovo. L’allenatore, infatti, vorrebbe un accordo pluriennale per garantire maggiore stabilità al suo progetto tecnico, un elemento che la dirigenza bianconera è ancora restia a concedere senza la garanzia del traguardo europeo.

Il Passato Milan e le Scelte di Carriera

È interessante notare come l’attuale situazione rievochi un momento cruciale del passato di Spalletti e del Milan. L’allenatore toscano è stato infatti molto vicino alla panchina rossonera in passato, in particolare nell’ottobre 2019 come successore di Marco Giampaolo, quando si trattò di risolvere il suo precedente contratto con l’Inter.

Nonostante i contatti con il Milan fossero avanzati, l’accordo non si concretizzò. Oggi, Spalletti è pronto a rimettersi in gioco in Serie A e la Juventus è disposta a offrirgli la possibilità di un rilancio immediato, a patto che sia collegato al ritorno della squadra ai vertici europei. La giornata di domani, martedì 28 ottobre, sarà cruciale per definire i dettagli. Lo riporta Luca Cilli.