Spalletti: «Non pensiamo al derby di Milano, ma allo Spezia». Le parole del tecnico del Napoli in conferenza stampa

Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa ha commentato anche il derby tra Inter e Milan di domani sera. Ecco le parole del tecnico del Napoli:

«Attenzione al derby di Milano? Allo Spezia del derby non interessa niente, pensiamo che a loro interessano i punti salvezza che meritano la storia del club e della città. Io ci sono stato e so quanto tempo dedicano alla squadra. Noi dobbiamo concentrarci su un match importantissimo, loro sono bravi a palleggiare, in possesso hanno calciatori tecnici e veloci, sanno guadagnare terreno rapidamente, hanno preso un attaccante veloce. Noi dobbiamo essere preventivi, fare la partita ma allo stesso tempo dobbiamo essere veloci a correre all’indietro sulle loro verticalizzazioni improvvise»