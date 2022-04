Spalletti: «Milan e Inter più forti? In alcuni momenti sì, però...»

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato del confronto con Milan e Inter: le sue parole in conferenza dopo il Sassuolo

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, intervenendo in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Sassuolo, ha parlato del confronto fra la sua squadra e le due milanesi:

«In determinati momenti abbiamo fatto vedere di no, in altri sì. Il campo dice così, sennò va detto chi è stato insufficiente. La squadra ha giocato un grandissimo campionato, veniamo da due anni in cui non siamo lassù. Abbiamo lasciato qualche risultato, come a Empoli, per il quale ci prendiamo le colpe ma non dare giusti meriti per cosa è stato fatto a tre domeniche dalla fine, è sintomo di pressione data ad arte su questa squadra. Se raggiungeremo la Champions, festeggeremo molto questo risultato»

