Connect with us

HANNO DETTO

Spalletti manda un messaggio! Avvisate Napoli, Inter, Roma e Milan: «Vogliamo rientrare»

HANNO DETTO

Florenzi parla di Milan Roma! Il doppio ex tra nostalgia e cuore: le parole

HANNO DETTO

Gimenez Milan, parla il padre e commenta positivamente l'ingresso di Nkunku

HANNO DETTO

Gimenez Milan, Novellino difende il messicano! Le sue dichiarazioni

HANNO DETTO

Camarda coccolato da Graziani! Le parole dell'ex calciatore sul giovane dopo il rigore sbagliato

HANNO DETTO

Spalletti manda un messaggio! Avvisate Napoli, Inter, Roma e Milan: «Vogliamo rientrare»

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Spalletti

Spalletti nella sua conferenza stampa di presentazione ha mandato un messaggio alle squadre candidate alla lotta Scudetto

Luciano Spalletti è diventato ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. L’annuncio del club bianconero è arrivato nella giornata di ieri. Oggi il tecnico toscano è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione.

L’ex Napoli, Inter e Roma ha mandato un chiaro messaggio alle altre top squadre di Serie A, specialmente ai suoi vecchi club e anche al Milan di Massimiliano Allegri. Spalletti non tira fuori la Juventus dalla lotta Scudetto. La Vecchia Signora al momento occupa il settimo posto a 15 punti, a -6 dalla vetta occupata di Milan e Roma.

«Vogliamo rientrare nella lotta Scudetto», un messaggio semplice, chiaro e diretto!

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.