Spalletti manda un messaggio! Avvisate Napoli, Inter, Roma e Milan: «Vogliamo rientrare»

Spalletti nella sua conferenza stampa di presentazione ha mandato un messaggio alle squadre candidate alla lotta Scudetto

Luciano Spalletti è diventato ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. L’annuncio del club bianconero è arrivato nella giornata di ieri. Oggi il tecnico toscano è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione.

L’ex Napoli, Inter e Roma ha mandato un chiaro messaggio alle altre top squadre di Serie A, specialmente ai suoi vecchi club e anche al Milan di Massimiliano Allegri. Spalletti non tira fuori la Juventus dalla lotta Scudetto. La Vecchia Signora al momento occupa il settimo posto a 15 punti, a -6 dalla vetta occupata di Milan e Roma.

«Vogliamo rientrare nella lotta Scudetto», un messaggio semplice, chiaro e diretto!