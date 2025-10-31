MN24 Allegri sorride per Leao, notizie contrastanti da Milanello: le ultime su Tomori e Gimenez

Allegri recupera Leao in vista di Milan Roma. Arrivano notizie contrastanti, le ultime su Tomori e Gimenez

Proseguono gli allenamenti a Milanello in vista del prossimo impegno di campionato, e arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori del Diavolo. La notizia più positiva riguarda Rafael Leão, tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo dopo alcuni giorni di gestione individuale. L’attaccante portoghese, classe 1999, ha preso parte a tutta la seduta con i compagni, mostrando una buona condizione fisica e grande entusiasmo.

Il numero 10 rossonero, reduce da un avvio di stagione brillante, è pronto a prendersi un posto nell’undici titolare di Massimiliano Allegri.

Non arrivano invece novità pienamente confortanti per Fikayo Tomori e Santiago Giménez. Il difensore inglese e l’attaccante argentino stanno ancora svolgendo terapie mirate per recuperare dai rispettivi problemi fisici. Entrambi hanno lavorato in palestra e con lo staff sanitario del club, senza però unirsi al gruppo principale. Le loro condizioni verranno rivalutate giorno per giorno, con l’obiettivo di riportarli in campo il prima possibile.

Allenamento personalizzato, invece, per Christian Pulisic e Adrien Rabiot. L’esterno statunitense, arrivato in estate dal Chelsea, sta gestendo un affaticamento muscolare, mentre il centrocampista francese prosegue il suo percorso di recupero dopo un piccolo fastidio rimediato nell’ultima gara. Nessuno dei due preoccupa particolarmente lo staff tecnico, ma entrambi seguiranno un programma graduale di rientro.