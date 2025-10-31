Spalletti, spunta la clausola a sorpresa nell’accordo sottoscritto con la Juve: non se lo aspettava nessuno!

Connect with us

Spalletti, c’è una clausola particolare nel contratto firmato dall’ex CT dell’Italia con la Juve: opzione sul 2026/2027 solo verbale

Il direttore generale della Juventus, Damien Comolli, ha chiarito i termini contrattuali del nuovo allenatore Luciano Spalletti: «Con Spalletti abbiamo un contratto fino al termine della stagione, poi c’è l’opzione per il 2026/2027». Comolli ha precisato che non è un’opzione meramente formale, ma legata alla «collaborazione».

Spalletti ha accolto l’accordo con favore, ritenendolo corretto e senza riserve. Il tecnico, che nel 2019 fu vicino alla panchina del Milan, ha spiegato: «Non sono uno che ha bisogno di essere assicurato del proprio futuro, lo ritengo corretto che si valuti di volta in volta».

Ha definito la situazione «semplice, onesta e chiara»: l’obiettivo è lavorare in sinergia con «tutte le persone del mondo Juve e poi si tireranno le somme». Ha concluso affermando che, visti i precedenti, «fossi stato nella Juve avrei fatto così».

