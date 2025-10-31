News
Spalletti Juventus: come cambia la classifica per media punti degli allenatori di Serie A. Allegri nei top
Spalletti Juventus – C’è il toscano alla guida dei bianconeri, come cambia la classifica per media punti degli attuali mister di Serie A
Con l’ufficialità dell’approdo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, il panorama tecnico della Serie A si arricchisce di un altro profilo di altissimo livello. Il ritorno del tecnico di Certaldo, campione d’Italia con il Napoli nella stagione 2022/2023, ha riacceso i riflettori su una particolare classifica che misura l’efficacia degli allenatori: quella della media punti a partita (PPP) ottenuta in carriera nel massimo campionato italiano.
L’ingresso di Spalletti nel roster dei tecnici attualmente in attività e l’indicazione della sua nuova destinazione, i bianconeri, hanno ridefinito la graduatoria, che ora vede un concentrato di eccellenze del calcio italiano.
Conte in Vetta, Allegri Insegue: La Top Classifica
Al vertice di questa classifica d’élite si conferma Antonio Conte, l’attuale allenatore del Napoli. Il sergente di ferro pugliese, noto per la sua metodologia intensa e la sua propensione per la difesa a tre, vanta una media impressionante di 2.24 punti a partita, frutto dei successi ottenuti con Juventus e Inter, che lo proiettano in un’orbita quasi inarrivabile.
Immediatamente a seguire, troviamo l’ex-juventino Massimiliano Allegri, il saggio tecnico livornese, ora al timone del Milan. Allegri si piazza al secondo posto con una solida media di 2.00 punti a partita, a testimonianza della sua costante capacità di garantire risultati di alto livello, sia con il Diavolo che con la Vecchia Signora.
Spalletti entra nel Gotha, Sarri sul Podio
Il terzo gradino del podio è occupato da Maurizio Sarri, il Comandante che guida la Lazio. L’allenatore toscano, celebre per il suo “Sarrismo” e l’ossessiva cura per la fase offensiva, mantiene un’ottima media di 1.89 punti a partita.
Proprio alle spalle di Sarri si inserisce il nuovo bianconero Luciano Spalletti, forte dei suoi 1.78 punti a partita. L’ex CT della Nazionale, un profilo di grande esperienza e carisma, porta a Torino un know-how tattico che lo colloca immediatamente tra i top five della Serie A.
Chiudono la graduatoria dei sette magnifici il meticoloso Gian Piero Gasperini della Roma (1.62 punti), l’ex-rossonero Stefano Pioli, ora tecnico della Fiorentina (1.57 punti), e Vincenzo Italiano del Bologna (1.48 punti), allenatori che, con il loro calcio propositivo e le loro idee chiare, rappresentano la spina dorsale del campionato.