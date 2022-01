Spalletti dopo il ko: «Note positive non ce ne sono»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luciano Spalletti amaro dopo la sconfitta in Coppa Italia subita dal duo Napoli al cospetto della Fiorentina di Italiano. Le sue parole

Non può di certo essere soddisfatto Luciano Spalletti dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Ecco le sue parole rilasciate a SportMediaset:

LE PAROLE – «Note positive non ce ne sono, è tutto abbastanza complicato come gestione. Sono gli stessi che hanno giocato tre giorni fa e tra tre giorni giocheremo con molti di questi, è un momento in cui si accavallano tante partite e mancano tanti giocatori».

OSIMHEN – «Lunedì verrà con noi, ma c’è da valutare bene quello che può essere il suo utilizzo».