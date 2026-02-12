Sorteggio Nations League 2026/2027: Gattuso e gli Azzurri in un girone di fuoco. Le avversarie

Sorteggio Nations League 2026/2027: l’Italia di Gattuso inserita nel girone con Turchia, Francia e Belgio

L’urna della Expo Hall 3 di Bruxelles ha emesso il suo verdetto, disegnando un cammino impervio ma affascinante per la Nazionale Italiana nella prossima Nations League. Nonostante la testa di tutto il gruppo sia proiettata alla cruciale semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord, il sorteggio ha già tracciato la rotta azzurra per l’autunno 2026.

Sorteggio Nations League 2026/2027: girone di ferro e delegazione di spessore

L’Italia è stata inserita nel Gruppo 1 della Lega A, un raggruppamento che non lascia spazio a distrazioni:

Le Avversarie: Gli Azzurri dovranno vedersela con la Francia , il Belgio e la Turchia . Un girone ad altissima densità tecnica che metterà alla prova la solidità tattica e il carattere della squadra di Gennaro Gattuso .

Gli Azzurri dovranno vedersela con la , il e la . Un girone ad altissima densità tecnica che metterà alla prova la solidità tattica e il carattere della squadra di . Presenza Federale: A testimonianza del valore dato alla competizione, a Bruxelles erano presenti il presidente Gravina e il segretario Brunelli . Spicca però la figura di Leonardo Bonucci , presente in veste di assistente tecnico, a conferma del nuovo corso “Gattusiano” volto a trasmettere esperienza e leadership internazionale ai giovani come Vergara e Bartesaghi .

A testimonianza del valore dato alla competizione, a Bruxelles erano presenti il presidente e il segretario . Spicca però la figura di , presente in veste di assistente tecnico, a conferma del nuovo corso “Gattusiano” volto a trasmettere esperienza e leadership internazionale ai giovani come e . La Formula: Il torneo scatterà a fine settembre 2026. Per accedere ai quarti di finale di marzo 2027 sarà necessario chiudere tra le prime due. Arrivare terzi significherebbe affrontare i pericolosi spareggi salvezza, mentre l’ultima piazza condannerebbe alla retrocessione in Lega B.

Le date chiave degli Azzurri

Il calendario sarà serratissimo, con sei battaglie concentrate tra settembre e novembre 2026: