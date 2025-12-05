Sorteggio Mondiali 2026, ufficializzati tutti i gironi: Gattuso prende nota, ecco dove potrebbe finire l’Italia

Sorteggio Mondiali 2026, ufficiali i gironi della manifestazione iridata: ecco dove potrebbe finire l’Italia di Gattuso

Si è conclusa a Washington, presso il Kennedy Center, la sfarzosa cerimonia per definire i raggruppamenti della Coppa del Mondo 2026, la prima edizione della storia a 48 squadre che sarà co-ospitata da USA, Messico e Canada. L’evento si è trasformato in un grande show politico e sportivo. Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accolto la manifestazione con entusiasmo, definendo il calcio uno «sport grandioso che sta arrivando in America». Il numero uno della FIFA, Gianni Infantino, ha rilanciato le ambizioni, definendo il torneo come «la coppa più grande della storia» e prevedendo un pubblico globale di ben 6 miliardi di persone, con un impatto pari a quello di «104 Superbowl in un mese».

L’urna è stata benevola per la nostra Nazionale. Gli Azzurri, guidati dal Commissario Tecnico Gennaro Gattuso, conoscono il loro destino, ma devono prima conquistare la qualificazione attraverso gli spareggi in programma a marzo. Il cammino è netto: superare l’Irlanda del Nord in semifinale (in casa) e vincere la successiva finale in trasferta contro la vincente di Galles-Bosnia Erzegovina. In caso di successo, l’Italia approderà nel Gruppo B, raggruppamento considerato «decisamente alla portata», dove troverà i padroni di casa del Canada, il Qatar e la solida Svizzera.

Sono stati estratti dodici gironi, con sfide interessanti in tutto il tabellone. Il Gruppo A vede il Messico con Corea del Sud e Sudafrica. Gli USA sono nel Gruppo D con Australia e Paraguay. Tra le big già qualificate, il Brasile è stato inserito nel Gruppo C, l’Argentina guida il Gruppo J, la Francia il Gruppo I, e l’Inghilterra chiude nel Gruppo L.