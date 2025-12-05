Gattuso al Sorteggio Mondiali 2026: «Pressione Enorme, Ma Paura di Nessuno». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il futuro dell’Italia calcistica passa per i Playoff di marzo, ma l’attesa per la Coppa del Mondo 2026 si fa già sentire. Nonostante gli Azzurri non abbiano ancora staccato il prezioso pass per il torneo che si terrà in USA, il Commissario Tecnico, Gennaro Gattuso, è volato a Washington per assistere in prima persona al sorteggio ufficiale. Una presenza significativa, che sottolinea l’importanza di non mancare una terza edizione consecutiva.

Il CT calabrese, ex-centrocampista grintoso e icona del Milan e della Nazionale Campione del Mondo 2006, ha espresso tutta la tensione e la determinazione che circondano la squadra in questo momento cruciale, parlando direttamente dalla capitale statunitense.

La Responsabilità e la Sfida dei Playoff

“Nelle ultime due edizioni non siamo andati al Mondiale; sicuramente avremo grande pressione,” ha dichiarato Gattuso. “Abbiamo rispetto per tutti, ma paura di nessuno. Sappiamo che ci aspetta una semifinale che si gioca nei 90 minuti secchi. Speriamo di farci trovare pronti.”

La posta in gioco, secondo l’allenatore, va oltre la semplice qualificazione. “Staccare il pass a marzo sarà fondamentale per il nostro calcio, per il nostro sistema,” ha sottolineato. “Qualche anno fa era impensabile non vedere l’Italia in una fase finale di un Mondiale per due edizioni di fila. Abbiamo una grande responsabilità, dobbiamo fare di tutto per riuscire a giocare questo Mondiale.”

Novità Rossonere: Tare e Allegri al Milan

Nel frattempo, il panorama calcistico italiano vive scossoni importanti, che potrebbero influenzare anche il futuro degli Azzurri. Il Diavolo ha ufficializzato una svolta societaria e tecnica: Igli Tare, l’ex dirigente noto per le sue capacità di scoperta di talenti, è il nuovo Direttore Sportivo (DS) dei rossoneri. Al suo fianco, una figura di grande esperienza torna sulla panchina del club meneghino: Massimiliano Allegri, l’abile stratega toscano, è il nuovo allenatore del Milan. Questa nuova accoppiata promette di rilanciare le ambizioni del club nella prossima stagione.

Tornando alla Nazionale, il messaggio di Gattuso è chiaro: l’Italia ha l’obbligo morale e sportivo di tornare tra le grandi, a partire da quegli spareggi decisivi.