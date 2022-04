Sorrentino: «Handanovic impallato da Kalulu. Gol Bennacer da annullare». Il punto di vista dell’ex portiere

Ai microfoni di Mediaset – dopo la semifinale tra Juventus e Fiorentina – Stefano Sorrentino si sofferma sul chiacchieratissimo non-gol di Bennacer nel derby della sera precedente. Ovviamente anche sulle dinamiche che hanno spinto Mariani a cancellare il possibile 1-2 del Milan.

«Per me il gol di Bennacer è da annullare. Handanovic guarda verso destra poi fa un saltello a sinistra ed è la stessa direzione in cui sta andando anche Kalulu. Per me è impallato, se poi si tuffa o meno il portiere non deve fregare a nessuno».