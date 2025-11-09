Connect with us

News Settore giovanile

Sondrio Milan Futuro, il match avrà inizio alle 14:30: dove seguire la sfida in streaming. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan Futuro è pronto a scendere in campo oggi, domenica 9 novembre 2025, per un’interessante sfida di campionato in trasferta. La squadra giovanile rossonera, che milita in Serie D, sarà impegnata a Sondrio contro la formazione locale, guidata da un ex rossonero di rilievo.

L’incontro si prospetta particolarmente suggestivo anche per via della presenza in panchina della squadra valtellinese di Marco Amelia. L’ex portiere del Milan e Campione del Mondo 2006 è infatti l’attuale allenatore del Sondrio, un incarico che ricopre dal dicembre 2024 e che lo ha visto protagonista di un’impresa con la salvezza conquistata nella scorsa stagione. Oggi, Amelia sfiderà il club con cui ha militato per quattro stagioni, fino al 2014.

La gara tra il Sondrio e il Milan Futuro, squadra affidata a Massimo Oddo, si giocherà alle ore 14:30. Per tutti i tifosi e gli appassionati che non potranno recarsi allo stadio, sarà possibile seguire la partita in diretta.

Come specificato, la società ospitante ha previsto la trasmissione in streaming: la gara sarà infatti visibile collegandosi direttamente al canale YouTube del Sondrio.

