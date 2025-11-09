News
Milan Futuro, oggi la sfida contro il Sondrio dell’ex Marco Amelia: ecco dove seguire il match dei giovani rossoneri
Milan Futuro, oggi alle 14:30 i rossoneri di Massimo Oddo affronteranno il Sondrio, squadra allenata da Marco Amelia: ecco dove vederla
Il Milan Futuro scenderà in campo oggi alle 14:30 per una sfida di grande interesse contro il Sondrio.
Il match si terrà a Sondrio e vedrà i giovani rossoneri affrontare la squadra attualmente allenata da un ex portiere del Milan e campione del mondo, Marco Amelia.
La partita sarà visibile in diretta collegandosi al canale YouTube ufficiale del Sondrio. Per non perdere nessun aggiornamento, è consigliata la copertura su Instagram, sulla AC Milan Official App e su acmilan.com.
Inoltre, il club ha assicurato che nei giorni successivi all’incontro verranno pubblicati sulla App ufficiale sia gli highlights che la differita integrale della gara.