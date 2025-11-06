Connect with us

News Settore giovanile

Milan Futuro, rinviata la gara contro il Real Calepina: posticipo a causa delle convocazioni Under 21. La nuova data

News

Allegri, spiffero da Milanello: tecnico fortemente tentato da quella soluzione tattica! Non se lo aspettava nessuno

News

Rabiot, la scelta di Deschamps fa felice Allegri! Centrocampista non convocato dalla Francia, è ufficiale. Ci sono altri due rossoneri

News

Giovane Milan, importante aggiornamento sull’attaccante brasiliano: il Verona fissa il prezzo, i rossoneri prendono nota. Ultime

News

Milan Roma, quinto risultato utile consecutivo in casa! Rispetto all’anno scorso…

News

Milan Futuro, rinviata la gara contro il Real Calepina: posticipo a causa delle convocazioni Under 21. La nuova data

Milan news 24

Published

10 minuti ago

on

By

Oddo

Milan Futuro, è stata rinviata la gara contro il Real Calepina, inizialmente prevista per domenica 16 novembre. La nuova data

La sfida tra Milan Futuro e Real Calepina non si giocherà regolarmente. Come ufficializzato dalla LND tramite un comunicato, la gara – inizialmente in programma domenica 16 novembre – è stata rinviata.

Il posticipo è stato richiesto dal club rossonero a causa della «convocazione di tre calciatori per gli Europei Under 21». La LND ha accolto la richiesta, riprogrammando l’incontro.

La partita si svolgerà ora mercoledì 26 novembre con calcio d’inizio alle ore 14.30. Il rinvio sottolinea l’importanza dei giovani talenti del Milan Futuro per le rispettive Nazionali.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.