Milan Futuro, rinviata la gara contro il Real Calepina: posticipo a causa delle convocazioni Under 21. La nuova data
Milan Futuro, è stata rinviata la gara contro il Real Calepina, inizialmente prevista per domenica 16 novembre. La nuova data
La sfida tra Milan Futuro e Real Calepina non si giocherà regolarmente. Come ufficializzato dalla LND tramite un comunicato, la gara – inizialmente in programma domenica 16 novembre – è stata rinviata.
Il posticipo è stato richiesto dal club rossonero a causa della «convocazione di tre calciatori per gli Europei Under 21». La LND ha accolto la richiesta, riprogrammando l’incontro.
La partita si svolgerà ora mercoledì 26 novembre con calcio d’inizio alle ore 14.30. Il rinvio sottolinea l’importanza dei giovani talenti del Milan Futuro per le rispettive Nazionali.