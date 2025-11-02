Milan Futuro Oltrepò 2-1: vittoria meritata e tre punti per i rossoneri. Chaka Traore entra e spacca la partita, assist per il gol decisivo di Sia

Milan Futuro Oltrepò 2-1: i rossoneri di Massimo Oddo colgono un’importante successo. Decisivo Chaka Traoré. Il resoconto del match

Il Milan Futuro di Massimo Oddo conquista una vittoria meritata in Serie D, dominando la gara dall’inizio alla fine nonostante il rischio che la partita si trasformasse nell’ennesima beffa.

Il momento di svolta del match è coinciso con l’ingresso in campo di Chaka Traoré. Il numero 20 rossonero è apparso «un giocatore di un’altra categoria», riuscendo a «spaccare la partita» con la sua qualità e la sua determinazione.

Traoré è stato decisivo, partecipando attivamente all’azione che ha portato al gol vittoria. È stato infatti il suo assist a innescare Sia, che ha infine regalato i tre punti alla formazione allenata da Massimo Oddo.