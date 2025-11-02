News
Formazioni ufficiali Milan Futuro Oltrepò: le scelte di Oddo e Granoche
Formazioni ufficiali Milan Futuro Oltrepò: di seguito le scelte di Massimo Oddo e Granoche in vista della gara in programma oggi
Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Oltrepò, incontro valido per la decima giornata del campionato di Serie D.
Il Milan Futuro di mister Oddo scende in campo con un modulo (4-3-3) e presenta in attacco il nome che più incuriosisce i tifosi:
- La formazione rossonera vede Bouyer tra i pali; in difesa Cappelletti, Dutu, Minotti, Karaca; a centrocampo Branca, Eletu, Sala; in attacco il tridente è formato da Domnitei, Sia e Ibrahimovic.
- A disposizione ci sono, tra gli altri, Mancioppi e Castiello.
L’Oltrepò di mister Granoche risponde con:
- Fossati in porta, con Momodu, Bartoli, Bernini, Ardrint, Lucino, Raso, Mahi, Cabella, Lo Monaco, Hrom a completare l’undici titolare.
MILAN FUTURO (4-3-3): Bouyer; Cappelletti, Dutu, Minotti, Karaca; Branca, Eletu, Sala; Domnitei, Sia, Ibrahimovic. A disp.: Vladimirovic, Perrucci, Borsani, Geroli, Mancioppi, Lupo, Magrassi, Castiello. All. Oddo
OLTREPÒ: Fossati, Momodu, Bartoli, Bernini, Ardrint, Lucino, Raso, Mahi, Cabella, Lo Monaco, Hrom. A disp. Speziale, Gandolfi, Svystelwyk, Infurna, Koziovic, Semenza, Franceschinis, Corbari, Busso. All. Granoche