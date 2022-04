Skorupski a Sky: «Mihajlovic ci manca ma siamo carichi e pronti»

Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky nel pre-partita della gara contro il Milan: le sue parole

«Diciamo che il girone d’andata è stata migliore per noi, il mister purtroppo non c’è ma abbiamo parlato su Skype con lui e ci ha dato la carica. Speriamo di fare un gran risultato. In questa settimana il suo staff ha fatto un grande lavoro, siamo pronti. Quando c’è lui siamo tutti più svegli, adesso noi più esperti dobbiamo tenere il gruppo. Fine campionato è molto importante, vogliamo arrivare il più in alto possibile. Senza Sinisa sarà più dura ma ci proviamo».