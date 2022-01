Siviglia, in arrivo il Tecatito Corona: era un obiettivo del Milan

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Siviglia ha chiuso l’accordo per l’arrivo in Andalusia del Tecatito Corona: il messicano in estate era stato seguito dal Milan

Il Tecatito Corona sarà un nuovo giocatore del Siviglia. Il messicano ha raggiunto la città andalusa in questi minuti per firmare il contratto che lo legherà al club fino al 2025.

L’esterno destro del Porto era in scadenza 2022, dunque l’accordo per il suo trasferimento si attesterà intorno ai 3 milioni di Euro. Un vero affare per il Direttore Sportivo Monchi che, ora, potrebbe verosimilmente abbandonare la pista Orsolini.