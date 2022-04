Sinner: «Spero nello scudetto ma sarà dura»

Le parole di Jannik Sinner sul Milan e sul suo calciatore rossonero preferito

Jannik Sinner ha parlato di Milan, squadra che tifa, ai microfoni di Secolo XIX. Ecco le parole del tennista italiano:

«Lo scudetto? Speriamo. Non è semplice però. In tv guardo tutte le partite e quando posso vado allo stadio. È stato bello visitare Milanello e conoscere tutti i giocatori. Ibra è ovviamente il mio preferito. Ma mi piace anche Sandro Tonali. Lo conosco, è giovane e un bravo ragazzo, come Florenzi».