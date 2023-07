Tra gli obiettivi di mercato del Milan c’è Singo. Previsto un incontro tra il giocatore e Cairo, rossoneri alla finestra

Il Milan è una delle squadre più attive sul mercato, sta reinvestendo i soldi incassati per la cessione di Tonali al Newcastle. Tra i vari obiettivi c’è anche Singo.

Come riportato da Calciomercato.com il Torino ha aperto alla cessione per non perderlo a zero la prossima estate, la valutazione si aggira intorno ai 10/12 milioni di euro. Il Milan sta pensando di inserire Messias nella trattativa. Nei prossimi giorni il giocatore avrà un confronto diretto con Cairo, i rossoneri aspettano interessati.