Braglia: «Donnarumma va ignorato, sulla sua partenza...»

Simone Braglia ha analizzato la situazione Donnarumma: il portiere stasera è tornato a San Siro con l’Italia di Mancini

Simone Braglia, ex portiere di Milan e Genoa, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio esprimendo concetti precisi su Gianluigi Donnarumma:

«Ci vorrebbe un senso di riconoscenza da parte del giocatore, che ti fa diventare anche leader. Sui fischi non sono d’accordo, andrebbe ignorato. Io avrei pensato al fattore tecnico e non economico, e la scelta migliore era rimanere al Milan. Si sapeva che a Parigi non avrebbe giocato titolare. Doveva andare, o rimanere, dove sapeva che poteva essere titolare».