Shearer avverte il Milan: «Il Newcastle avversario tosto, può…». Le parole dell’ex giocatore del club inglese prima della sfida a Milano

Alan Sherarer, bomber storico del Newcastle, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida del suo ex club contro il Milan all’esordio in questa Champions League.

Ecco le sue parole: «Può qualificarsi per gli ottavi. Giocare a Newcastle sarà difficile per chiunque, sia per il valore della squadra che per i tifosi di St.James’s Park. La squadra verrà messa a dura priva, ma ha abbastanza per uscire dal girone»