Giovedì il Milan sfiderà lo Shamrock Rovers nel match valido per il secondo turno preliminare di Europa League. E’ la prima di Ibrahimovic…

Giovedì il Milan sfiderà lo Shamrock Rovers nel match valido per il secondo turno preliminare di Europa League. Domani la partenza verso l’Irlanda.

Stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, per Zlatan Ibrahimovic sarà la prima volta giocare con la maglia rossonera in questa competizione europea. Le sedici presenze dello svedese in Europa con la casacca milanista sono tutte in Champions League.