Xhaka Milan, il centrocampista viene ceduto per 20 milioni di euro, rappresenta un rimpianto? Dettagli

Xhaka Milan, il centrocampista viene ceduto per 20 milioni di euro, rappresenta un rimpianto per i rossoneri?

Il Milan, da tempo attento alle dinamiche del calciomercato internazionale, vede sfumare definitivamente uno dei nomi a lungo accostati ai propri colori: Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero, che in passato era stato un concreto obiettivo di mercato per i rossoneri, si trasferisce dal Bayer Leverkusen al Sunderland per una cifra complessiva di 20 milioni di euro. La notizia, riportata dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, conferma come il Diavolo avesse già da tempo abbandonato l’idea di portare il giocatore a San Siro.

Il Percorso di Granit Xhaka: Da Obiettivo Rossonero a Trasferimento in Premier

Granit Xhaka, mediano roccioso e dotato di un sinistro potente, è conosciuto per la sua leadership in mezzo al campo e per la sua visione di gioco. Dopo diverse stagioni da protagonista con l’Arsenal in Premier League, il centrocampista elvetico aveva scelto di tornare in Germania, al Bayer Leverkusen, dove ha contribuito in modo significativo ai successi della squadra. La sua esperienza e la capacità di impostare l’azione dal basso lo avevano reso un profilo appetibile per molte squadre europee, incluso il Milan, che vedeva in lui un potenziale rinforzo per il proprio reparto mediano.

Tuttavia, nonostante l’interesse iniziale, le strade tra il centrocampista svizzero e la formazione lombarda non si sono mai incrociate. I motivi di questo disinteresse, seppur non esplicitati, potrebbero essere legati a diverse valutazioni tecniche ed economiche fatte dalla dirigenza milanista, che nel frattempo ha virato su altri obiettivi per rafforzare il proprio centrocampo.

Il Sunderland si Assicura un Leader di Centrocampo

Il trasferimento di Xhaka al Sunderland, squadra militante in un campionato competitivo, rappresenta un colpo significativo per il club inglese. Con l’arrivo del centrocampista elvetico, la squadra si assicura un giocatore di grande esperienza internazionale, capace di dettare i ritmi di gioco e di garantire solidità difensiva. Per Xhaka, invece, si tratta di un ritorno nel calcio inglese, dove aveva già lasciato il segno con i Gunners.

Questo affare conferma come il mercato sia in continua evoluzione e come le priorità dei club possano cambiare rapidamente. Per il Milan, la chiusura di questa operazione su un fronte “perso” da tempo permette di concentrarsi pienamente sugli ultimi colpi di mercato per completare la rosa in vista della prossima stagione. Il focus dei rossoneri rimane sulla ricerca di un terzino destro e di un attaccante, oltre a valutare eventuali rinforzi in difesa in caso di cessioni.